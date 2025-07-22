Досрочные пенсии для украинцев: кто может получить выплаты уже после 15 лет стажа

Прокуроры могут получить пенсию за выслугу лет, если проработали хотя бы 15 лет в должности прокурора. В то же время есть категории лиц, которые могут получить пенсию по возрасту, достигнув только 10 лет стажа.

Какие особенности назначения пенсии за выслугу лет для прокуроров?

Согласно данным ПФУ, право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры. Для этого им нужно иметь не менее 25 лет выслуги, из них стажа работы в должности прокурора не менее 15 лет, передает 24 Канал.

Читайте также Какую пенсию начислят украинцу, который имеет 36 лет стажа

В то же время работникам, которые не имеют выслуги 25 лет, но отработали на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеют страховой стаж 35 лет (для мужчины), и 30 лет (для женщины), то пенсия за выслугу лет назначается по достижении мужчинами возраста 57 лет, а женщинами – 55 лет.

Пенсия по инвалидности: для прокуроров, которые признаны лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% суммы их месячной заработной платы, но при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

для прокуроров, которые признаны лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% суммы их месячной заработной платы, но при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет. Пенсия в связи с потерей кормильца: похожая история с пенсией по инвалидности, ведь пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые были на его содержании, но при наличии у умершего кормильца стажа в органах не менее 10 лет.

Как досрочно выйти на пенсию по возрасту?

У ПФУ объясняют, что получить пенсию по возрасту досрочно, то есть с 15 годами стажа, тоже могут не все, а только отдельные категории, к которым относятся: