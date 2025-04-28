Индексацию в марте провели не всем: кто из пенсионеров не получил повышение
- Пенсионеры, которые вышли на пенсию после 1 января 2025 года, не получили индексацию, поскольку их пенсии уже соответствуют актуальным зарплатам.
- Люди, которые вышли на пенсию в течение последних 4 лет, также не получили повышение, потому что правительство сосредоточено на индексации пенсий, назначенных до 2021 года.
Не все пенсионеры почувствовали повышение в 2025 году. Таким образом, для отдельных категорий пенсионеров индексацию с 1 марта так и не провели, объясняя это тем, что их пенсию соответствуют актуальным зарплатам.
Каким категориям не повысили пенсии с марта
Индексацию в 2025 году не почувствовали пенсионеры, которые вышли на пенсию после 1 января этого года. Дело в том, что их пенсии уже рассчитаны в соответствии с актуальными зарплатами, а потому повышение не предусмотрено, передает 24 Канал.
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Кроме того, повышение не получили люди, которые вышли на пенсию в течение последних 4 лет. Хотя для такой категории возможны небольшие надбавки.
В то же время как рассказывает адвокат Иван Хомич в комментарии УНИАН, на самом деле индексация пенсий в Украине относится не к самим пенсиям, а к одному из показателей, который является частью формулы для вычисления выплаты.
Благодаря тому, что схема индексации пенсий достаточно запутанная и сложная, правительству фактически удалось исключить лиц, которым пенсия была назначена в течение последних 4 лет,
– говорит Хомич.
Заметьте! На сегодня в Украине сосредоточено внимание на индексировании устаревших пенсий, которые назначены до 2021 года.