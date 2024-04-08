Индексацию почувствуют не все – у кого не вырастет пенсия в 2024 году

С марта пенсии украинцев были проиндексированы на почти 8%. Однако не все ощутили рост выплат, ведь есть несколько категорий пенсионеров, выплаты которых не могут быть проиндексированы.

Кому не поднимут пенсии

Индексация пенсий нужна для того, чтобы адаптировать выплаты пенсионеров к изменениям в экономической среде.

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Впрочем, есть три основные категории пенсионеров, на которых весенняя индексация пенсионных выплат не повлияет.

Пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, не получат индексации. Это связано с тем, что в их выплатах уже учтены экономические изменения, которые, собственно и провоцируют увеличение пенсий.

Лица, получающие минимальную пенсию, и так обеспечены государством достижением пенсионного минимума, поэтому индексация не повлияет на их доход.

Пенсионеры с высокими пенсионными выплатами не подлежат индексации с целью более справедливого распределения пенсионных ресурсов среди всех получателей.

Индексация 2024 года

Нынешняя индексация пенсионных выплат затронула пенсии, назначенные до конца 2023 года, с коэффициентом 1,0796. Это означает, что пенсионеры получили увеличение минимум на 100 гривен, а некоторые – даже до 1 500 гривен.

Среди тех, кто воспользовался индексацией, были:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

596 тысяч бывших работников силовых структур;

97,8 тысячи человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Пока неизвестно, будет ли проведена дополнительная индексация пенсий до конца 2024 года. В прошлом такие корректировки могли осуществляться дважды в год, однако ситуация может измениться из-за военных действий.