Кому не піднімуть пенсії

Індексація пенсій потрібна для того, аби адаптувати виплати пенсіонерів до змін в економічному середовищі.

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Втім, є три основні категорії пенсіонерів, на яких весняна індексація пенсійних виплат не вплине.

Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, не отримають індексації. Це пов'язано з тим, що у їхніх виплатах уже враховані економічні зміни, які, власне і провокують збільшення пенсій.

Особи, що одержують мінімальну пенсію, і так забезпечені державою досягненням пенсійного мінімуму, тому індексація не вплине на їхній дохід.

Пенсіонери з високими пенсійними виплатами не підлягають індексації з метою більш справедливого розподілу пенсійних ресурсів серед усіх отримувачів.

Індексація 2024

Цьогорічна індексація пенсійних виплат зачепила пенсії, призначені до кінця 2023 року, з коефіцієнтом 1,0796. Це означає, що пенсіонери отримали збільшення щонайменше на 100 гривень, а деякі – навіть до 1 500 гривень.

Серед тих, хто скористався індексацією, були:

9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів;

596 тисяч колишніх працівників силових структур;

97,8 тисяч осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, з інвалідністю або тяжкою хворобою.

Наразі невідомо, чи буде проведено додаткову індексацію пенсій до кінця 2024 року. В минулому такі коригування могли здійснюватися двічі на рік, проте ситуація може змінитися через військові дії.