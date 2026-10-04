Отмена пенсий по инвалидности: кому из украинцев прекратят выплаты

Государство кардинально меняет подход к социальной поддержке граждан, усиливая контроль за целевым использованием средств. Для части получателей это будет означать необходимость подтвердить свое право на дальнейшую финансовую помощь.

Чьи выплаты по инвалидности будут проверять

Получение статуса " люди с инвалидностью " больше не гарантирует пожизненных выплат от государства. Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, выплаты назначаются на четко определенный срок, по истечении которого мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами придется обязательно пройти повторное обследование.

Изменение подхода отражает масштабную трансформацию системы социальных расходов. Теперь государство оценивает не просто медицинский диагноз, а уровень повседневного функционирования человека: насколько состояние здоровья влияет на его трудоспособность и способность самостоятельно обслуживать себя.

Важно! Если человек проигнорирует новую систему оценки в установленные сроки, ПФУ автоматически приостановит начисление средств на его банковскую карту.

Существуют ли исключения во время военного положения

Правозащитники уже бьют тревогу из-за рисков для людей с хроническими заболеваниями, которые могут остаться без копейки из-за бюрократических задержек. Однако правительство предусмотрело определенные меры предосторожности на время войны.

Если гражданин объективно не может пройти повторный осмотр по уважительным причинам, выплату пенсии продолжают до момента фактического проведения оценки. В крайнем случае этот "иммунитет" будет действовать не менее шести месяцев после завершения военного положения.

Как возобновить выплаты, если их уже приостановили

Потеря пенсии из-за непройденного осмотра не является окончательным приговором. Чтобы вернуть свои деньги, человеку придется заново пройти всю процедуру оценки и подать обновленный пакет медицинских документов в Пенсионный фонд.

Решение о возобновлении выплаты пенсии принимается после выяснения всех обстоятельств и подтверждения права на пособие,

– отмечает Пенсионный фонд Украины.

Однако стоит готовиться к тому, что процесс может существенно затянуться из-за огромной нагрузки на комиссии и длинных очередей в больницах.

Что еще может лишить ПФУ пенсии

Стоит помнить, что непрохождение медкомиссии – не единственная причина блокировки счетов. Как как сообщалось ранее, пенсионеры, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

Кроме того, если вы не снимаете наличные и не расплачиваетесь пенсионной картой в течение шести месяцев подряд, банк считает счет неактивным, и ПФУ приостанавливает начисления. Чтобы этого избежать, достаточно хотя бы раз в месяц оплачивать коммунальные услуги или покупать продукты с помощью карты.