Вырастут ли пенсии в 2025 году

В бюджете на следующий год предусмотрены средства для индексации пенсий, что приведет к росту выплат пенсионерам. У кого вырастут пенсии, читайте далее.

Как вырастет пенсия из-за индексации в 2025 году

В следующем году пенсия может вырасти больше, чем в этом году, что подтверждает статистика уплаты ЕСВ. Важно понимать, что размер этого налога зависит от уровня зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ученого Лидию Ткаченко.

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Пенсионный фонд обнародовал статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале наблюдался существенный рост. Поэтому есть вероятность, что пенсии повысят на 10-12%.

Напомним! В прошлом году пенсии увеличились на 6% в результате индексации.

В то же время ученая отмечает, что указанные показатели являются ориентировочными. Точно об увеличении пенсий можно будет говорить только в начале следующего года.