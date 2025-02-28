Не для всех: кто и на сколько получит повышение пенсии с апреля

С апреля 2025 года часть украинских пенсионеров получит повышение пенсий. Однако это будет не индексация, а автоматический перерасчет для определенных категорий граждан.

Кому повысят пенсии в апреле

Перерасчет пенсий состоится для работающих пенсионеров, которые продолжают официально работать и платить взносы в Пенсионный фонд. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Для пенсионеров, которые продолжают работать, в апреле автоматически будет осуществлен перерасчет пенсий. Он учтет дополнительные пенсионные права, которые они накопили за последний год работы.

Размер повышение будет зависеть от следующих факторов:

продолжительности работы после выхода на пенсию,

уровня заработной платы и объема уплаченных взносов.

Заметьте! Если взносы уплачивались с минимальной зарплаты, повышение будет небольшим. Зато для тех, кто имел более высокую зарплату и платил большие взносы, надбавка будет значительно больше.