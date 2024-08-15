Помощь более 10 тысяч гривен от ООН: кто может ее получить

ВПЛ и те, кто вернулся на места постоянного проживания после эвакуации, могут получить специальную денежную помощь. Начисление этих средств осуществляется, благодаря ООН.

Кому предоставляется такая помощь

Чтобы лицо получило денежную помощь от УВБК ООН, оно должно подпадать под указанные критерии. К тому же такой гражданин должен принадлежать к уязвимой категории.

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Уязвимыми считаются семьи, которые:

имеют только одного из родителей (отца или мать) с одним или несколькими детьми (в возрасте до 18 лет) или с членами семьи старше 55 лет;

имеют в своем составе одного или несколько лиц с хронической болезнью или инвалидностью;

возглавляет один человек или несколько одиноких людей старше 55 лет или пожилого возраста при наличии детей до 18 лет.

На помощь имеют право:

ВПЛ, которые осуществили перемещение в течение последних 6 месяцев;

граждане, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в том числе и из-за рубежа).

Условием для получения такой помощи является то, что семья не должна получать средства от других международных организаций.

Такая помощь предоставляется в течение 3 месяцев по 3 600 гривен ежемесячно. Соответственно, вместе получается 10 800 гривен.