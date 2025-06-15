Некоторые пенсионеры недополучат пенсию уже в этом месяце
- Кабмин отменил доплаты для пенсионеров, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, если их данные не внесены в государственные реестры.
- Жителям чернобыльской зоны восстановлены доплаты в размере 2361 гривна, но для их получения нужно подтвердить место жительства соответствующими документами.
Кабмин принял решение отменить доплаты для части пенсионеров. Кто именно может потерять надбавки и из-за чего, читайте далее.
Кто недополучит пенсию уже в этом месяце
Речь идет о пенсиях для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Эти изменения введены в действие постановлением Кабинета Министров, передает 24 Канал.
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В то же время с 1 января восстановлены доплаты для жителей чернобыльской зоны, но их сумма составляет лишь 2 361 гривну и доступна очень ограниченному количеству лиц. Чтобы получать доплаты, пенсионерам нужно подтвердить свое место жительства соответствующими документами.
Важно! Если данные не внесены в государственные реестры, выплаты могут быть приостановлены или уменьшены.
Как восстановить доплату к пенсии
Если в официальных реестрах нет сведений о проживании в соответствующих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, следует обратиться в органы регистрации. Для этого необходимо подать документы, подтверждающие место жительства:
- паспорт в виде книжечки;
- или домовую книгу.
Информацию можно оформить через центр предоставления административных услуг. После подтверждения Пенсионным фондом факта проживания, доплату начислят начиная с 1 января 2025 года.