Некоторые пенсионеры недополучат пенсию уже в этом месяце

Кабмин принял решение отменить доплаты для части пенсионеров. Кто именно может потерять надбавки и из-за чего, читайте далее.

Кто недополучит пенсию уже в этом месяце

Речь идет о пенсиях для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Эти изменения введены в действие постановлением Кабинета Министров, передает 24 Канал.

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В то же время с 1 января восстановлены доплаты для жителей чернобыльской зоны, но их сумма составляет лишь 2 361 гривну и доступна очень ограниченному количеству лиц. Чтобы получать доплаты, пенсионерам нужно подтвердить свое место жительства соответствующими документами.

Важно! Если данные не внесены в государственные реестры, выплаты могут быть приостановлены или уменьшены.

Как восстановить доплату к пенсии

Если в официальных реестрах нет сведений о проживании в соответствующих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, следует обратиться в органы регистрации. Для этого необходимо подать документы, подтверждающие место жительства:

паспорт в виде книжечки;

или домовую книгу.

Информацию можно оформить через центр предоставления административных услуг. После подтверждения Пенсионным фондом факта проживания, доплату начислят начиная с 1 января 2025 года.