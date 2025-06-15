Хто недоотримає пенсію вже цього місяця

Йдеться про пенсії для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Ці зміни запроваджені постановою Кабінету Міністрів, передає 24 Канал.

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Водночас з 1 січня відновлено доплати для жителів чорнобильської зони, але їх сума становить лише 2 361 гривню та доступна дуже обмеженій кількості осіб. Щоб отримувати доплати, пенсіонерам потрібно підтвердити своє місце проживання відповідними документами.

Важливо! Якщо дані не внесені в державні реєстри, виплати можуть бути призупинені або зменшені.

Як відновити доплату до пенсії

Якщо в офіційних реєстрах немає відомостей про проживання у відповідних зонах станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року, слід звернутися до органів реєстрації. Для цього необхідно подати документи, які підтверджують місце проживання:

паспорт у вигляді книжечки;

або будинкову книгу.

Інформацію можна оформити через центр надання адміністративних послуг. Після підтвердження Пенсійним фондом факту проживання, доплату нарахують починаючи з 1 січня 2025 року.