Отопление будет отключено и ограничено: какие города почувствуют изменения

В Херсоне планируют закончить отопительный сезон. Это произойдет досрочно из-за потепления.

Когда отключат отопление в Херсоне

В Херсоне отключат отопление 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Романа Мрочко.

Читайте также Сможет ли Украина получить российские замороженные активы в качестве репараций

Роман Мрочко Руководитель Херсонской городской военной администрации 12 марта завершается отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы, а также потребителей тепловой энергии от централизованного отопления, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Обратите внимание! В то же время дома и квартиры, оборудованные системами индивидуального отопления, будут отапливаться до 30 апреля.

Что будет с отоплением в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что в Харькове отключать отопление не будут полностью. Внедряют только ограничения.

Игорь Терехов Городской голова Харькова По прогнозам, на следующей неделе снова ожидаются минусовые температуры, поэтому полное отключение отопления сейчас нецелесообразно. Однако мы уже перешли на дискретный режим работы котельных – простыми словами, это означает, что днем, когда на улице теплее, мы прикручиваем подачу тепла в домах, а ночью, наоборот, добавляем.

По словам Терехова, таким образом удается экономить ресурсы. В частности, сейчас расходы газа уже уменьшились на 20%, благодаря внедрению этих ограничений.