Кто может остаться без пенсии в сентябре и по каким причинам

В сентябре некоторые пенсионеры могут обнаружить, что не получили свои пенсионные выплаты. Чтобы избежать этого, важно знать причины, по которым выплаты могут быть приостановлены.

Кто может остаться без пенсии

Причины прекращения выплаты пенсии Пенсионные выплаты могут быть остановлены, если пенсионеры не уведомили Пенсионный фонд об изменениях в своих личных обстоятельствах.

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В соответствии с законодательством, они обязаны информировать ПФУ о таких изменениях в течение 10 дней. Это можно сделать через электронную почту или лично в отделении фонда.

В частности, пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

выезд на постоянное место жительства за границу;

обновление документов, в частности изменение паспорта;

изменение фамилии или других данных, важных для начисления пенсии;

трудоустройство или увольнение;

изменение места регистрации;

изменение или прекращение действия определенного статуса.

Важно! Нарушители, которые получили завышенные пенсионные выплаты, обязаны вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут сделать это добровольно, но в случае отказа им могут быть применены принудительные меры. Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных пенсионных выплат для покрытия финансовых убытков.