Кому в Украине не платят пенсию и как получить другие выплаты

Лица, не имеющие права на получение пенсии, а также лица с инвалидностью могут претендовать на государственную социальную поддержку. Решение о предоставлении такой поддержки принимают органы, предоставляющие административные услуги.

Кто может получить услугу

Право на получение государственной социальной помощи имеют определенные категории лиц, которые не могут претендовать на пенсионные выплаты, а также лица с инвалидностью.

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Это, в частности, лица, которые соответствуют одновременно всем нижеуказанным критериям:

Возраст 65 лет и выше для тех, кто не имеет права на пенсию согласно действующему законодательству, или для тех, у кого была определена инвалидность в соответствии с установленными процедурами. Женщины, рожденные в 1960 году и ранее, считаются лицами без права на пенсию до достижения указанного возраста.

Не получают пенсионные или социальные выплаты, предусмотренные для компенсации ущерба от производственных травм согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", а также помощь по Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", за исключением лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые имеют право на помощь в случае смерти кормильца.

Принадлежат к категории малообеспеченных лиц, за исключением лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.

А также:

Лица с инвалидностью I группы, которые не получают пенсии.

Дети умершего кормильца, включая тех, кто родился в течение 10 месяцев после смерти кормильца, который не имел необходимого страхового стажа для получения пенсии по инвалидности III группы на момент смерти.

Как получить помощь

Заявители имеют возможность подать заявление лично или через своего законного представителя, а также отправить необходимые документы по почте (с использованием заказного письма).

Для получения услуги необходимо подать следующие документы: