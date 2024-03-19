Хто може отримати послугу

Право на отримання державної соціальної допомоги мають наступні категорії осіб, які не можуть претендувати на пенсійні виплати, а також особи з інвалідністю.

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Це, зокрема особи, які відповідають одночасно всім нижче зазначеним критеріям:

Вік 65 років і вище для тих, хто не має права на пенсію згідно з чинним законодавством, або тих, кому було встановлено інвалідність відповідно до встановлених процедур. Жінки, народжені у 1960 році та раніше, вважаються особами без права на пенсію до досягнення вказаного віку.

Не отримують пенсійні або соціальні виплати, передбачені для компенсації збитків від виробничих травм згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", а також допомогу за Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", за виключенням осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які мають право на допомогу в разі смерті годувальника.

Належать до категорії малозабезпечених осіб, за винятком осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника.

А також:

Особи з інвалідністю I групи, які не отримують пенсії.

Діти померлого годувальника, включаючи тих, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника, який не мав необхідного страхового стажу для отримання пенсії за інвалідністю III групи на момент смерті.

Як отримати допомогу

Заявники мають можливість подати заяву особисто або через свого законного представника, а також надіслати необхідні документи поштою (з використанням рекомендованого листа).

Для отримання послуги необхідно подати наступні документи: