Хто може отримати послугу
Право на отримання державної соціальної допомоги мають наступні категорії осіб, які не можуть претендувати на пенсійні виплати, а також особи з інвалідністю.
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Це, зокрема особи, які відповідають одночасно всім нижче зазначеним критеріям:
- Вік 65 років і вище для тих, хто не має права на пенсію згідно з чинним законодавством, або тих, кому було встановлено інвалідність відповідно до встановлених процедур. Жінки, народжені у 1960 році та раніше, вважаються особами без права на пенсію до досягнення вказаного віку.
- Не отримують пенсійні або соціальні виплати, передбачені для компенсації збитків від виробничих травм згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", а також допомогу за Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", за виключенням осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які мають право на допомогу в разі смерті годувальника.
- Належать до категорії малозабезпечених осіб, за винятком осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника.
А також:
- Особи з інвалідністю I групи, які не отримують пенсії.
Діти померлого годувальника, включаючи тих, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника, який не мав необхідного страхового стажу для отримання пенсії за інвалідністю III групи на момент смерті.
Як отримати допомогу
Заявники мають можливість подати заяву особисто або через свого законного представника, а також надіслати необхідні документи поштою (з використанням рекомендованого листа).
Для отримання послуги необхідно подати наступні документи:
- Заповнену заяву згідно із зазначеною формою.
- Декларацію про доходи та майно за останні шість місяців або два квартали перед поданням заявки, заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї. Форма декларації визначена наказом Міністерства соціальної політики.
- Копію судового рішення про визнання особи недієздатною, якщо така є.
- Копію рішення про призначення опікуна для недієздатної особи, якщо такий опікун був призначений.
- Копію документа, що підтверджує повноваження представника установи, яка виконує функції опікуна над недієздатною особою, у випадку, якщо індивідуальний опікун не призначений.
- Копію документа, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, біженця, особи, що потребує додаткового захисту, а також посвідки на постійне або тимчасове проживання, при необхідності.
- Копію довідки про реєстрацію місця проживання.