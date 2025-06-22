Платили больше, чем надо: кому вернут средства за коммунальные услуги
- В Украине выявлены многочисленные нарушения в формировании тарифов на коммунальные услуги, более 85% проверенных предприятий незаконно завышали стоимость.
- Потребителям обязали вернуть 1,16 миллиона гривен излишне уплаченных средств, а для получения компенсации можно обратиться в Госпродпотребслужбу.
Украинцам объяснили, кто может рассчитывать на компенсацию за коммунальные услуги, которые уже были оплачены. Что известно о механизме возврата средств и по каким причинам это происходит, читайте дальше.
Кому могут вернуть деньги за коммунальные услуги
В Украине обнаружили многочисленные нарушения в формировании тарифов на коммунальные услуги. У Госпродпотребслужбе сообщили, что более 85% проверенных предприятий незаконно завышали стоимость услуг, в частности водоснабжения и водоотведения, передает 24 Канал.
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По результатам 98 проверок в 86 случаях зафиксированы нарушения. К нарушителям применили:
- 42 штрафы на общую сумму 1,59 миллиона гривен;
- вынесли 62 предписания и оштрафовали 43 должностных лиц на 87 тысяч гривен.
А также обязали вернуть потребителям 1,16 миллиона гривен излишне уплаченных средств.
Как получить компенсацию за переплату за коммунальные услуги
В случае подозрения на нарушения в начислениях за жилищно-коммунальные услуги, потребитель имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу. Это можно сделать как лично, так и онлайн через официальный сайт ведомства.