Платили больше, чем надо: кому вернут средства за коммунальные услуги

Украинцам объяснили, кто может рассчитывать на компенсацию за коммунальные услуги, которые уже были оплачены. Что известно о механизме возврата средств и по каким причинам это происходит, читайте дальше.

Кому могут вернуть деньги за коммунальные услуги

В Украине обнаружили многочисленные нарушения в формировании тарифов на коммунальные услуги. У Госпродпотребслужбе сообщили, что более 85% проверенных предприятий незаконно завышали стоимость услуг, в частности водоснабжения и водоотведения, передает 24 Канал.

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По результатам 98 проверок в 86 случаях зафиксированы нарушения. К нарушителям применили:

42 штрафы на общую сумму 1,59 миллиона гривен;

вынесли 62 предписания и оштрафовали 43 должностных лиц на 87 тысяч гривен.

А также обязали вернуть потребителям 1,16 миллиона гривен излишне уплаченных средств.