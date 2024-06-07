Если в квартире есть кондиционер: как сэкономить электроэнергию

Летом украинцы активно начинают пользоваться кондиционером в помещениях, что может сказаться на платежках за свет. Однако есть несколько советов, как избежать чрезмерного потребления.

Как сэкономить на кондиционере

Если человек только выбирает кондиционер, ему стоит обратить внимание на инверторные устройства. Они не выключаются, а переходят в режим пониженной мощности, когда в помещении желаемая температура.

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Если кондиционер уже есть, не рекомендуется во время его работы открывать окна и двери. Также можно купить жалюзи и светоотражающую пленку на окна, что создаст в квартире прохладу.

Также немного охладить квартиру может помочь влажная уборка.

На кондиционере стоит включать функцию "Эко", а в ночное время переводить его в режим "Sleep", который снижает уровень шума и расход электричества.

К слову, нормальная температура помещении способствует меньшему расходу света другими приборами, в частности холодильником. Если в комнате +30 градусов, он потратит больше энергии чтобы охладить пищу.

Также, если у потребителя двухзонный счетчик, то наиболее энергоемкие приборы стоит включать ночью, когда тариф вдвое ниже.

Как сэкономить на бойлере

Чтобы экономно пользоваться бойлером надо:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов;

запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;

при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;

вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.

С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час.