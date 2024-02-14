Конфискация российских активов: чего требует Эстония
Источник:Bloomberg
Эстония требует от ЕС продолжения конфискации российских активов. Речь идет о сумме в более чем 150 миллиардов евро.
Чего хочет эстонское правительство
Канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов заявил, что ЕС должны конфисковать активы России в срочном порядке. Это необходимо сделать до начала выборов США.
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Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, по возможности, до выборов в США. Если мы слишком долго будем ждать, может быть слишком поздно.
Канцлер считает заявления кандидата в президенты США – Дональда Трампа довольно тревожными. Речь идет о вероятности выхода США из НАТО.
Какие активы России уже заморожены
Сейчас заморожено более 250 миллиардов евро активов российского Центробанка. Такое решение приняли страны G7 и ЕС, после полномасштабного вторжения России в Украину.
По состоянию на теперь, значительная часть активов находится в Европе. За 2023 год они принесли 4,4 миллиарда евро прибыли.Интересно, что Эстония уже работает над механизмом замораживания любых активов России в рамках собственного законодательства.