Какие активы россиян конфискуют следующими

Партнеры Украины на международной арене выступают за конфискацию российских активов. Эти средства позволят финансировать украинскую оборону и восстановление.

Какие активы России конфискуют

Группа экспертов по правовым вопросам приняла решение об аресте 300 миллиардов долларов, принадлежащих российскому Центробанку. Столицы стран "Большой семерки" получили письмо-уведомление об этом.

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Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая нарушения ею наиболее фундаментальных норм международного права, что ею продолжается, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за убытки, которые возникли непосредственно в результате противоправных действий России,

– сообщили эксперты

Кто входит в комиссию, принимавшую решение:

Гарольд Хонджу Коу – профессор юридического факультета Йельского университета, бывший декан, и юрист консультант Госдепартамента США при администрации Обамы;

Филипп Зеликов – Институт Гувера, работал в администрации Байдена.

Также свои подписи поставили 7 других ученых, экспертов международного права из стран Европы и Японии. Нужно понимать, что эта конфискация является абсолютно законной, учитывая агрессию России против Украины.

Почему решили осуществить конфискацию

Украина нуждается в значительном внешнем финансировании. Страны "Большой семерки" и другие партнеры украинского государства ищут новые пути получения средств, чтобы предоставлять стабильную помощь украинцам.

Понимаем, что Россия не планирует останавливать войну. Поэтому партнеры Украины рассматривают возможность передачи Украине российских активов и прибыли с них. А это довольно значительные средства. В 2023 году прибыль за российские активы составила 4,4 миллиарда евро.