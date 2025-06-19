Станет только хуже: почему для Украины невыгоден конфликт Израиля и Ирана

Конфликт Израиля и Ирана может негативно повлиять на Украину. Дело в том, что на фоне этого противостояния "выигрывает" Россия. Речь идет именно о росте стоимости нефти.

Какие последствия конфликта между Ираном и Израилем

В комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус указал, что негативным последствием для Украины, в частности, является встреча G7.

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Ус объясняет, что во время этой встречи должен был обсуждаться вопрос снижения ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

Напомним! Сейчас действует порог установлен в декабре 2022 года – 60 долларов за баррель.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований И вот именно события между Израилем и Ираном и влиянием конфликта на нефтяной рынок могут быть основанием для не снижения этой планки. Почему цена на российскую нефть, когда предлагался новый потолок, была где-то 56 долларов за баррель.

В свою очередь, эксперт Олег Гетман в комментарии в комментарии 24 Каналу отмечает, что большинство стран G7 выступают за уменьшение потолка на российскую нефть. Однако препятствием в этом вопросе может стать позиция Трампа.

Обратите внимание! Гетман считает, что снизить ценовой порог на российскую нефть нужно по крайней мере до 50 долларов за баррель.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Есть вариант, что некоторые страны G7 попытаются установить новые потолок на российскую нефть самостоятельно. Речь идет о ЕС, Канаде и Великобритании.

Заметьте! Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель при определенных обстоятельствах. Эта ситуация станет настоящим "подарком" для России.