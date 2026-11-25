Европейские страны пытаются обеспечить себя газом на фоне холодов и перебоев с поставками из Ближнего Востока. Борьба за сжиженный природный газ разворачивается прямо в Атлантическом океане, где суда вынуждены разворачиваться на пути в Азию.

Почему танкеры с газом меняют курс

По данным аналитической компании Kpler, с начала ноября как минимум восемь танкеров СПГ с побережья Мексиканского залива США изменили маршрут и направились в Европу, пишет Bloomberg.

Это самое большое количество таких перенаправлений с конца февраля, когда война на Ближнем Востоке остановила экспорт катарского газа на мировой рынок.

Аналитики объясняют массовую смену маршрутов разницей в ценах. В прошлом месяце цена на СПГ в Европе подскочила до самого высокого уровня за четыре года.

Теперь Европа платит за СПГ больше, чем Азия. По данным Spark Commodities, ценовая разница между регионами стала самой большой с начала войны.

Дефицит поставок направляет СПГ в ЕС, и прибыльная торговля остается именно там. К сожалению, Евросоюз платит за это премию,

– пояснил аналитик компании Enverus Карл Ларри.

По мнению специалистов, преимущество Европы над Азией в ценах на газ, вероятно, сохранится и в первом квартале 2027 года. Дополнительным фактором станет планируемый запрет Евросоюза на импорт российского СПГ.

Что помогло Европе с газом

Перехватить грузы Европе удалось потому, что Китай и Япония, которые являются крупнейшими покупателями газа в мире, пока не нуждаются в дополнительных поставках.

Европа получает поставки, поскольку Северо-Восточная Азия располагает достаточными запасами, а погода там остается мягкой,

– отметил коммерческий директор MET International AG Симоне Турри.

По его словам, если к американским поставкам добавится газ из Западной Африки, у Европы будет достаточно топлива при обычной зиме. Однако ситуация может мгновенно ухудшиться, если в Азии начнутся морозы.

Обратите внимание! Данные мониторинга движения судов показывают, что за последние три месяца среднесуточные импортные поставки газа в Европу выросли более чем на 45%. В то же время поставки в Северо-Восточную Азию сократились примерно на 1%.

Напомним, что Европа сейчас вынуждена активно закупать газ из-за низкого уровня запасов в подземных хранилищах. В настоящее время газохранилища ЕС заполнены примерно на 68%, тогда как средний показатель за последние пять лет для этого периода составлял 86%. В то же время отбор топлива уже ускоряется, несмотря на увеличение импорта.