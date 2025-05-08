Контрабанда вернулась в Россию: открыли более 100 уголовных дел

Россия столкнулась с проблемой 90-х – масштабной контрабандой. Для незаконного импорта дефицита россияне используют так называемую "челночную" систему.

Схема контрабанды в России

Все больше россиян обращаются к контрабандным схемам импорта дефицитных товаров, используя так называемую "челночную" систему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Речь идет о поездках россиян за границу с целью приобретения товаров, которые затем ввозятся в страну. Основные каналы теневой торговли – социальные сети и мессенджеры. Здесь предлагают услуги по пересылке документов, продуктов питания, медицинских препаратов, товаров премиального сегмента. Наибольшим спросом пользуются:

Предметы роскоши;

Ювелирные изделия международных брендов;

Высокотехнологичная электроника.

В то же время с территории России преимущественно вывозят золото наивысшей пробы (999).

Последствия контрабанды в России

С 2022 года ежегодные темпы контрабанды растут в среднем на 25–30%. Как результат – уже за первые месяцы 2025 года открыли 121 уголовное производство на сумму более 18,5 миллионов долларов.

В прошлом году таможенные органы России открыли 419 уголовных дел по фактам контрабанды – на 60% больше, чем в 2022 году (258 дел).