Везли дорогие украшения и часы: на Волыни разоблачили группу контрабандистов

Из Польши пытались ввезти ювелирные изделия и часы на 35 миллионов гривен контрабандой. Роскошные товары нашли среди личных вещей водителя рейсового автобуса "Варшава – Киев".

Продавали украшения без пошлины

На пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области обнаружили контрабанду драгоценных украшений и швейцарских часов стоимостью 35 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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Группа граждан Украины, находясь в Польше, организовала незаконный ввоз ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов, чтобы избежать уплаты пошлины.

Далее товар продавали за наличные или криптовалюту через собственный магазин, не платя налоги в бюджет.

Обыск рейсового автобуса "Варшава – Киев" провели после завершения таможенного оформления. В вещах водителя нашли скрытые швейцарские часы, подвески, браслеты, а также запчасти к часам на общую сумму более 10 миллионов гривен.

Во время дальнейших следственных действий по местам жительства подозреваемых и в магазине было изъято еще 46 швейцарских часов различных брендов, предварительная стоимость которых составляет около 25 миллионов гривен.

Досудебное расследование по делу о контрабанде товаров проводят детективы Бюро экономической безопасности Украины при поддержке СБУ.