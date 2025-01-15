Продавали прикраси без мита

На пункті пропуску "Устилуг" у Волинській області виявили контрабанду дорогоцінних прикрас і швейцарських годинників вартістю 35 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Група громадян України, перебуваючи в Польщі, організувала незаконне ввезення ювелірних виробів, діамантів та швейцарських годинників, аби уникнути сплати мита.

Далі товар продавали за готівку або криптовалюту через власний магазин, не сплачуючи податки до бюджету.

Обшук рейсового автобуса "Варшава – Київ" провели після завершення митного оформлення. У речах водія знайшли приховані швейцарські годинники, підвіски, браслети, а також запчастини до годинників на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Під час подальших слідчих дій за місцями проживання підозрюваних і в магазині було вилучено ще 46 швейцарських годинників різних брендів, попередня вартість яких становить близько 25 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у справі про контрабанду товарів проводять детективи Бюро економічної безпеки України за підтримки СБУ.