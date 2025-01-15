Продавали украшения без пошлины
На пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области обнаружили контрабанду драгоценных украшений и швейцарских часов стоимостью 35 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.
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Группа граждан Украины, находясь в Польше, организовала незаконный ввоз ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов, чтобы избежать уплаты пошлины.
Далее товар продавали за наличные или криптовалюту через собственный магазин, не платя налоги в бюджет.
Обыск рейсового автобуса "Варшава – Киев" провели после завершения таможенного оформления. В вещах водителя нашли скрытые швейцарские часы, подвески, браслеты, а также запчасти к часам на общую сумму более 10 миллионов гривен.
Во время дальнейших следственных действий по местам жительства подозреваемых и в магазине было изъято еще 46 швейцарских часов различных брендов, предварительная стоимость которых составляет около 25 миллионов гривен.
Досудебное расследование по делу о контрабанде товаров проводят детективы Бюро экономической безопасности Украины при поддержке СБУ.