Дефицит бюджета на 2027 год: Корецкий рассказал, на какую помощь со стороны Европы рассчитывает Украина

В Украине в последние месяцы 2026 года сложилось представление о дефиците бюджета. Премьер Сергей Корецкий рассказал, какие сферы экономики требуют наибольшего вливания средств со стороны европейских партнеров.

В каких сферах экономики наблюдается наибольший бюджетный дефицит

Комментируя потребность Украины в помощи со стороны европейских партнеров, премьер-министр Сергей Корецкий рассказал 24 Каналу о том, что общий дефицит бюджета Украины на 2027 год составляет 70 миллиардов евро. По его словам, 30 миллиардов из этой суммы необходимы именно для покрытия дефицита госбюджета.

В то же время, по словам главы правительства, 40 миллиардов евро помощи должны пойти на покрытие потребностей оборонного бюджета.

Это означает, что мы уже включили в USL 45 миллиардов евро, и это известная поддержка, которую получила Украина,

– отметил Корецкий.

Справка! Ukraine Support Loan (USL) – это утвержденный Европейским Союзом долгосрочный кредитный инструмент поддержки Украины общим объемом до 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия намерена предложить Украине новый кредит на сумму 45 миллиардов евро. Средства планируется привлечь посредством заимствований, обеспеченных общим бюджетом Евросоюза.