Известный бренд приостанавливает производство: предстоит увольнение сотрудников

Компания "Королевский вкус" официально сообщила о вынужденной остановке производства. Кроме того, будет полностью прекращена закупка всех видов масличных культур.

Почему известный бренд приостанавливает работу

Главной причиной такого решения стала критическая ситуация с электроснабжением и постоянная угроза российских ракетных и дроновых ударов, о чем сообщил руководитель пресс-службы предприятия Геннадий Тертичный.

В частности, компания сообщает о:

вынужденной остановке производства;

полном прекращении закупок всех видов масличных культур;

сокращении персонала.

Руководство отмечает, что самым тяжелым последствием этого кризиса является необходимость сокращения персонала.

Самое тяжелое в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья,

– пояснил Тертичный.

По его словам, постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для сотрудников.

Обратите внимание! В настоящее время предприятие лишь завершает отгрузку тех запасов готовой продукции, которые уже имеются на складах, после чего производственные процессы будут полностью приостановлены.

Это уже не первый случай остановки больших агропредприятий этой осенью. В частности, агрохолдинг "Кернел" остановил восемь своих маслоэкстракционных заводов из-за целенаправленных атак дронов на резервуары и оборудование.

Более того, о приостановке закупки и переработки семян подсолнечника заявил завод "Потоки" в Днепре.