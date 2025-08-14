Впоследствии суд начнет рассмотрение по существу дела в отношении членов правления Приватбанка, которых подозревают в коррупции в значительных масштабах. Это вторая часть стадии судебного разбирательства.

На какой стадии рассмотрение дела в отношении топ-менеджеров Приватбанка?

Подготовительное заседание по делу состоялось, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

14 августа по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении топ-менеджеров Приватбанка. Дело касается бывшего председателя правления банка, его первого заместителя, заместителя и трех руководителей департаментов.

Заседание по рассмотрению по существу запланировали провести 25 сентября.

В чем подозревают топ-менеджеров Приватбанка?

По версии следствия, в декабре 2016 года топ-менеджеры Приватбанка на основе поддельных документов осуществили перевод банковских средств в сумме 223 миллиона гривен на оффшорные счета.

Участники дела, вероятно, незаконно вывели средства двумя траншами за границу. Первый – 85,2 миллиона гривен перевели на счет компании, которая связана с одним из фигурантов. Второй – 136,8 миллиона гривен ушел в оффшоры по такой же схеме.

В деле говорится также о том, что перед национализацией, эти же фигуранты вывели 8,2 миллиарда гривен. Им удалось это сделать, списав средства на растраты нерезидентов, в частности деньги отправились в AS Privatbank в Латвии.

Обвиняемым грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также, этим лицам должны запретить занимать некоторые должности на срок до 3 лет, после освобождения.