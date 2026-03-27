90 миллиардов евро от ЕС заблокированы: сколько Украина сможет платить зарплаты бюджетникам

Из-за значительного дефицита государственного бюджета на 2026 год Украина нуждается во внешней помощи. Несмотря на то, что выделение финансирования от ЕС задерживается, устоять позволят собственные резервы.

На сколько Украине хватит резервов без денег ЕС?

Золотовалютных резервов Украины достаточно, чтобы продержаться до принятия решения о выделении кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экономист Александр Савченко.

Сейчас Венгрия блокирует предоставление макрофинансовой помощи ЕС Украине, которая должна стать ключевым источником внешнего финансирования в 2026 и 2027 годах. Другой преградой является промедление украинских законодателей с принятием пакета изменений в законодательство в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Александр Савченко Доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Мы уже привыкли к ситуации, когда решение принимают в последний момент. Видимо, будет и на этот раз так же. Если говорить, сколько может украинская экономика существовать без кредита на 90 миллиардов, хотя по сути это помощь, то мой ответ следующий: примерно один год за счет золотовалютных резервов, если брать потребности и фронта, и страны.

Экономист отмечает, что международные резервы страны созданы для того, чтобы государство могло финансировать критический импорт и потребности национальной экономики.

По мнению Александра Савченко, дело не дойдет до того, что Украина будет вынуждена задействовать все золотовалютные резервы, однако использовать 5 – 10% может.

Важно! По данным Национального банка, на 1 марта международные резервы Украины составляли 54,7 миллиарда долларов США, и их достаточно для финансирования 5,7 месяца будущего импорта.

Может ли ЕС давить на Венгрию для разблокирования кредита?

Как отмечает экономист Александр Савченко, решения по предыдущим кредитам от ЕС были в пользу Украины, а Евросоюз имеет рычаги влияния на власть Венгрии. Однако не задействует их до результатов парламентских выборов в стране 12 апреля.

Европейский Союз действует политически корректно. Он имеет по крайней мере два инструмента. Я не буду о них говорить, как обойти блокировку Орбана. Но не хочет применять эти инструменты, пока у него есть другие, в том числе и бридж-кредит, который предоставляется именно для прохождения этих критических месяцев относительно большего 90-миллиардного кредита,

– говорит экономист.

Кроме того, Украина получит деньги от кредитов Европейского Союза, обеспеченных доходами от замороженных активов Центрального банка России.

В то же время вопрос выделения помощи лежит в плоскости экономических реформ, которые должна выполнить украинская власть в рамках меморандума с МВФ. Как объясняет Александр Савченко, невыполнение Украиной обязательств по новой программе на 8,1 миллиарда долларов беспокоит и Евросоюз, и Международный валютный фонд. Поэтому вопрос кредита является рычагом давления на украинскую власть, чтобы реформы в конце концов осуществили.

Заметьте! Почти 90% финансирования в рамках программы от МВФ пойдут на выплату процентов и погашение предыдущих кредитов. Сотрудничество с Международным валютным фондом необходимо, ведь является ориентиром для международных доноров, которые могут финансово поддерживать Украину.

Когда украинцы могут почувствовать недостаток внешней помощи?