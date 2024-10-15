Кредит на 35 миллиардов евро: комитет Европарламента поддержал выделение денег для Украины

Комитет Европарламента по вопросам торговли одобрил инициативу, которая позволит Украине получить 35 миллиардов евро кредита. Задолженность будет погашена за счет прибыли от замороженных активов России.

Новый кредит для Украины

При рассмотрении вопроса о кредите Украине 31 член комитета Еврокомиссии проголосовал за, а еще четыре - против.

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Там заявили, что такой кредит будет вкладом ЕС в инициативу Группы семи предоставить Украине 50 миллиардов долларов.

Напомним! Инициатива Группы семи тоже предоставляет кредит Украине за счет прибыли от замороженных активов России.

Комитет решил передать вопрос о предоставлении кредита Украине на рассмотрение Европейского парламента во время его следующей сессии с 21 по 24 октября. После этого Совет Европейского Союза должен будет утвердить кредит по письменной процедуре. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.