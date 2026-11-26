Европейские партнеры продолжают искать компромиссные решения для оказания финансовой поддержки Украине. Некоторые страны готовы присоединиться к масштабному пакету помощи, но выдвигают категорические условия относительно использования своих взносов.

Какие условия выдвинула Болгария в отношении нового кредита

Правительство Болгарии согласилось поддержать предоставление Украине нового кредита от Европейского союза на общую сумму 45 миллиардов евро, однако будет финансировать исключительно гражданские нужды, о чем пишет Reuters.

То есть София примет участие только в той части транша, которая не касается военной помощи.

Премьер-министр страны Румен Радев объяснил такое решение наличием большой болгарской диаспоры на украинских территориях. По его словам, именно на поддержке этих людей правительство хочет сосредоточить свое внимание.

"Мы внесем свой вклад, но Болгария не будет выделять средства на вооружение",

– подчеркнул политик во время саммита ЕС в Брюсселе.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый подход к финансированию Украины. Чтобы обойти вето стран, выступающих против поставок оружия, общий кредит разделили на две части.

До 25 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку.

А еще 20 миллиардов евро пойдут на другие насущные нужды государства.

Напомним, что против участия в кредите для Украины на 45 миллиардов евро выступают сразу четыре страны. В список входят также Словакия, Чехия и Венгрия.