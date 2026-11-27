Предложение о предоставлении Украине нового кредита на 2027 год получило поддержку большинства стран Евросоюза. В то же время договоренность пока не является окончательной, поскольку часть стран не желает участвовать в финансировании, а Германия настаивает на том, что ответственность должны разделить все члены блока.

Что решили лидеры ЕС

В ходе специального саммита в Брюсселе 26 ноября лидеры ЕС обсудили инициативу Еврокомиссии о предоставлении дополнительного кредита Украине. Ее поддержали 24 государства-члена, заявил после встречи президент Европейского совета Антониу Кошта.

Мы также обсудили предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине дополнительного кредита. 24 государства-члена поддержали это предложение,

– сказал он.

Речь идет о кредите на 45 миллиардов евро, который планируется предоставить Украине в 2027 году. В то же время это еще не окончательное решение о выделении средств, и, по словам Кошты, лидеры вернутся к этому вопросу в декабре.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что финансовая и военная поддержка должна помочь Украине вести переговоры с позиции силы.

Наша стратегия ясна. Мы предоставляем Украине все средства, необходимые для переговоров с позиции силы, и начинаем с предсказуемой финансовой и военной поддержки,

– заявила фон дер Ляйен.

Кто против кредита для Украины

Впрочем, несмотря на широкую поддержку, три страны выступают против предоставления кредита Украине. По данным The Guardian, отказаться от участия в ссуде хотят:

Словакия;

Венгрия;

и Чехия.

В то же время Болгария, которая ранее колебалась, согласилась присоединиться к кредиту, но только к его невоенной части.

Болгария примет участие в кредите на 20 миллиардов евро для невоенной поддержки Украины. Мы внесем свой вклад, но не будем выделять деньги на оружие,

– пояснил премьер страны Румен Радев.

При этом Болгария хочет направить свою поддержку в те регионы Украины, где проживает болгарское национальное меньшинство.

На чем настаивает Германия

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает, что финансовую ответственность за кредит для Украины должны разделить все 27 членов блока.

Когда Европейский Союз предоставляет финансирование, он делает это как Европейский Союз. А в этот Союз входят 27 государств-членов, а не 23 или 24,

– подчеркнул Мерц.

В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими симпатиями к Кремлю, обвинил немецкого канцлера в шантаже.

Вместе с тем Германия хочет изменить правила, чтобы решения о выделении средств принимались большинством голосов, а не единогласно, как сейчас. Это лишит отдельные страны возможности блокировать будущую помощь Украине.

Обратите внимание! Вопрос о кредите Украине обсуждался параллельно с переговорами о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы. Однако договориться о нем лидерам ЕС не удалось. Следующую попытку достичь компромисса предпримут в ходе двухдневной встречи, которая начнется 17 декабря.

Напомним, Еврокомиссия предложила новый кредит на сумму 45 миллиардов евро, чтобы помочь Украине покрыть значительную часть дефицита финансирования в 2027 году. ЕС планирует распределить эти средства на две части: 25 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, а 20 миллиардов – на поддержку государственного бюджета.