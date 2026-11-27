Що вирішили лідери ЄС

Під час спеціального саміту в Брюсселі 26 листопада лідери ЄС обговорили ініціативу Єврокомісії про додатковий кредит Україні. Її підтримали 24 держави-члени, заявив після зустрічі президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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Ми також обговорили пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні додаткової позики. 24 держави-члени підтримали цю пропозицію– сказав він.

Йдеться про кредит на 45 мільярдів євро, який планують надати Україні у 2027 році. Водночас це ще не остаточне рішення про виділення коштів, і за словами Кошти, до питання лідери повернуться у грудні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що фінансова та військова підтримка має допомогти Україні вести переговори з позиції сили.

Наша стратегія чітка. Ми надаємо Україні всі засоби, необхідні для переговорів із позиції сили, і починаємо з передбачуваної фінансової та військової підтримки– заявила фон дер Ляєн.

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Хто проти кредиту для України

Втім, попри широку підтримку, три країни виступають проти надання кредиту Україні. За даними The Guardian, відмовитися від участі в позиці хочуть:

Словаччина;

Угорщина;

та Чехія.

Водночас Болгарія, яка раніше вагалася, погодилася долучитися до кредиту, але лише до його невійськової частини.

Болгарія візьме участь у позиці на 20 мільярдів євро для невійськової підтримки України. Ми зробимо внесок, але не виділятимемо грошей на зброю– пояснив прем'єр країни Румен Радев.

При цьому Болгарія хоче спрямувати свою підтримку на ті регіони України, де проживає болгарська національна меншина.

На чому наполягає Німеччина

Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що фінансову відповідальність за кредит для України мають розділити всі 27 членів блоку.

Коли Європейський Союз надає фінансування, він робить це як Європейський Союз. А до цього Союзу входять 27 держав-членів, а не 23 чи 24– наголосив Мерц.

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У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми симпатіями до Кремля, звинуватив німецького канцлера у шантажі.

Разом з тим Німеччина хоче змінити правила, щоб рішення про виділення коштів ухвалювалися більшістю голосів, а не одностайно, як зараз. Це позбавить окремі країни можливості блокувати майбутню допомогу для України.

Зауважте! Питання кредиту Україні обговорювали паралельно з переговорами щодо довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028 – 2034 роки. Однак домовитися про нього лідерам ЄС не вдалося. Наступну спробу досягти компромісу зроблять під час дводенної зустрічі, яка розпочнеться 17 грудня.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала нову позику на 45 мільярдів євро, щоб допомогти Україні покрити значну частину дефіциту фінансування у 2027 році. ЄС планує розподілити ці кошти на дві частини: 25 мільярдів євро мають піти на військову допомогу, а 20 мільярдів – на підтримку державного бюджету.