Чому Словаччина не підтримує кредит

Позицію країни озвучив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні спеціального саміту Євросоюзу, де обговорюють фінансування України та багаторічний бюджет блоку, пише Радіо Свобода.

Adv

Словацький прем’єр розкритикував запропонований Брюсселем механізм, який передбачає поділ кредиту на військову та невійськову частини.

Такий підхід він назвав "трюком Єврокомісії", який не змінює суті, адже формально йдеться про одну позику.

За підрахунками Фіцо, обслуговування боргу за кредитом ЄС коштувало б словацькому бюджету близько 11 мільйонів євро щорічно, на що Братислава не згодна.

Що Фіцо пропонує натомість

Замість фінансових внесків Фіцо запропонував спрямувати суму, яку Словаччина мала б витрачати на обслуговування кредиту, на двосторонню допомогу Україні.

Зокрема, Братислава могла б постачати:

цивільну техніку словацького виробництва;

дизельне пальне;

локомотиви;

електроенергію в аварійних ситуаціях.

За словами Фіцо, це дозволить забезпечити Україну необхідною продукцією та водночас підтримати промисловість Словаччини.

Реклама

Тобто жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово – словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість– заявив прем’єр.

Зауважте! Водночас Фіцо додав, що Словаччина не заперечує проти того, щоб Україна отримала близько 140 мільярдів євро з довгострокового бюджету ЄС на 2028 – 2034 роки і не блокуватиме надання кредиту.

Нагадаємо, в межах майбутнього бюджету Євросоюзу на 2028 – 2034 роки для України можуть передбачити понад 100 мільярдів євро. Ці кошти хочуть спрямувати на оборону та підтримку державного бюджету. Однак ЄС має окремо вирішити питання надання кредиту на 45 мільярдів євро на 2027 рік.