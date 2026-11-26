Словакия не будет участвовать в финансировании нового кредита Евросоюза для Украины в размере 45 миллиардов евро. Однако Братислава готова предложить Киеву другой формат поддержки.

Почему Словакия не поддерживает кредит

Позицию страны озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне специального саммита Евросоюза, на котором обсуждаются финансирование Украины и многолетний бюджет блока, пишет Радио Свобода.

Словацкий премьер раскритиковал предложенный Брюсселем механизм, который предусматривает разделение кредита на военную и невоенную части.

Такой подход он назвал "трюком Еврокомиссии", который не меняет сути, ведь формально речь идет об одном займе.

По подсчетам Фицо, обслуживание долга по кредитом ЕС обошлось бы словацкому бюджету примерно в 11 миллионов евро ежегодно, на что Братислава не согласна.

Что Фицо предлагает вместо этого

Вместо финансовых взносов Фицо предложил направить сумму, которую Словакия должна была бы потратить на обслуживание кредита, на двустороннюю помощь Украине.

В частности, Братислава могла бы поставлять:

гражданскую технику словацкого производства;

дизельное топливо;

локомотивы;

электроэнергию в чрезвычайных ситуациях.

По словам Фицо, это позволит обеспечить Украину необходимой продукцией и одновременно поддержать промышленность Словакии.

То есть никаких денег, только то, что они действительно нуждаются в этом. Принципиально – словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность,

– заявил премьер.

Обратите внимание! В то же время Фицо добавил, что Словакия не возражает против того, чтобы Украина получила около 140 миллиардов евро из долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы, и не будет блокировать предоставление кредита.

Напомним, в рамках программы " будущего бюджета Евросоюза на 2028 – 2034 годы" для Украины могут выделить более 100 миллиардов евро. Эти средства планируется направить на оборону и поддержку государственного бюджета. Однако ЕС должен отдельно решить вопрос о предоставлении кредита в размере 45 миллиардов евро на 2027 год.