Об этом Радев заявил перед заседанием Европейского совета в Брюсселе, сообщает болгарское издание Actualno.com.

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Какое условие Болгария выдвинула для участия в кредите для Украины?

По словам болгарского премьера, новую финансовую помощь планируют разделить на две части: 25 миллиардов евро направят на военные нужды Украины, еще 20 миллиардов – на бюджетную поддержку.

Болгария готова присоединиться именно к невоенной помощи. В то же время Радев выдвинул условие: средства, по которым страна будет нести гарантийные обязательства, должны быть направлены на поддержку мест компактного проживания болгарской общины в Украине.

Он пояснил, что в Украине проживают более 300 тысяч этнических болгар, которые нуждаются в медицинской помощи, отоплении, электроэнергии и транспортном сообщении.

18 ноября Европейская комиссия предложила выделить Украине 45 миллиардов евро в 2027 году. Согласно плану, деньги будут привлекаться через совместные заимствования ЕС. Украина должна вернуть заем после того, как Россия выплатит репарации.

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В то же время Венгрия, Чехия и Словакия отказались гарантировать как предыдущий кредит на 90 миллиардов евро, так и новый заем. Ранее Болгария также выражала нежелание участвовать в гарантировании дополнительного кредита, хотя и поддержала предыдущий.

Вопрос финансирования Украины обсуждается на специальном саммите ЕС 26–27 ноября.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украине потребуется не менее 115 миллиардов евро, чтобы продолжить борьбу.