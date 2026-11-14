Еще одна страна отказалась от оказания финансовой и военной помощи Украине

Глава болгарского правительства отметил, что страна не может выделять средства из-за финансовых трудностей. Как пишет g4media.ro, София сталкивается с проблемами, связанными с собственными резервами, а Еврокомиссия требует снизить дефицит ниже 3%.

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Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляйен неоднократно просила нас снизить дефицит ниже лимита в 3%– сказал Румен Радев.

Чиновник подчеркнул, что государство не будет препятствовать другим членам Евросоюза в принятии собственных решений о выделении средств Киеву. В то же время Болгария готова вести переговоры о механизмах, которые гарантировали бы направление финансирования исключительно на гуманитарные цели, медицину и обеспечение электроэнергией, а не на закупку оружия.

В случае выступления в качестве гаранта София стремится направлять ресурсы непосредственно болгарской общине в Украине.

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Кроме того, прекратились поставки боеприпасов и вооружения с армейских складов страны. Если в 2022 и 2023 годах болгарский оборонный сектор экспортировал продукцию в больших объемах, то впоследствии спрос снизился из-за изменения потребностей фронта в сторону беспилотников.

Стоит отметить, что Польша также приостановила выделение средств т на закупку вооружения для ВСУ из-за бюджетного дефицита и роста собственных расходов на оборону.