Проблемы с кредитом на 90 миллиардов евро: Зеленский сказал, получит ли Украина финансирование
- Венгрия наложила вето на кредит для Украины в 90 миллиардов евро, что затрудняет его получение.
- Президент Зеленский выразил оптимизм, что ЕС найдет способы частично финансировать Украину, несмотря на препятствия.
Вопрос по кредиту для Украины на 90 миллиардов евро остается нерешенным. Причиной является вето Венгрии, которая отказывается разблокировать денежную помощь для Киева.
Что известно о кредите на 90 миллиардов евро от ЕС?
Эту всю ситуацию в частности прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, о чем сообщает 24 Канал.
Украинский лидер рассказал, что проговаривал этот вопрос с лидерами Европейского Союза, также с главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В частности он объяснил, что настроен "более оптимистично". Зеленский добавил, что Европа найдет варианты, как частично финансировать Украину.
Мы ждем первый транш из той суммы, о которой мы договаривались, именно на 2026 год, в апреле месяце.
Зеленский добавил, что считает, что в любом случае (даже находя альтернативные и временные шаги) страны ЕС должны помочь. Ведь они дали согласование всеми лидерами в конце 2025 года по выделению этих 90 миллиардов евро.
ЕС должны найти выход из этой ситуации,
– отметил президент Украины.
Напомним! Европейский Союз сейчас пытается убедить Венгрию снять вето с кредита, но пока прогресс в этом вопросе отсутствует. Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина получит средства, которые предусмотрены на 2026 – 2028 годы.
Что еще говорил Владимир Зеленский?
- Президент Украины анонсировал создание 10 экспортных центров украинского оружия в Европе. Производство дронов, например, уже продолжается – с Германией, Великобританией, Данией и Нидерландами.
- В то же время Зеленский прокомментировал снятие санкций США с России и Беларуси. Он надеется, что Европейский Союз оставит в силе ограничения против Москвы и Минска.