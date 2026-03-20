Проблемы с кредитом на 90 миллиардов евро: Зеленский сказал, получит ли Украина финансирование

Вопрос по кредиту для Украины на 90 миллиардов евро остается нерешенным. Причиной является вето Венгрии, которая отказывается разблокировать денежную помощь для Киева.

Что известно о кредите на 90 миллиардов евро от ЕС?

Эту всю ситуацию в частности прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, о чем сообщает 24 Канал.

Читайте также "Он как 6-летний ребенок": в ЕС пытаются убедить Орбана поддержать кредит для Украины

Украинский лидер рассказал, что проговаривал этот вопрос с лидерами Европейского Союза, также с главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В частности он объяснил, что настроен "более оптимистично". Зеленский добавил, что Европа найдет варианты, как частично финансировать Украину.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы ждем первый транш из той суммы, о которой мы договаривались, именно на 2026 год, в апреле месяце.

Зеленский добавил, что считает, что в любом случае (даже находя альтернативные и временные шаги) страны ЕС должны помочь. Ведь они дали согласование всеми лидерами в конце 2025 года по выделению этих 90 миллиардов евро.

ЕС должны найти выход из этой ситуации,

– отметил президент Украины.

Напомним! Европейский Союз сейчас пытается убедить Венгрию снять вето с кредита, но пока прогресс в этом вопросе отсутствует. Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина получит средства, которые предусмотрены на 2026 – 2028 годы.

Что еще говорил Владимир Зеленский?