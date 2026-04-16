ЕС "будет двигаться вперед" по кредиту на 90 миллиардов и пакету санкций: Каллас сообщила детали
- ЕС планирует разблокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины и двигаться вперед с 20-м пакетом санкций против России.
- Словакия заявила о блокировании 20-го пакета санкций против России, но не планирует блокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины.
Европейский союз планирует разблокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины. Также Европа хочет двигаться вперед с 20-м пакетом санкций против России.
Что известно о решении ЕС по помощи Украине?
Совет по иностранным делам рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, о чем сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в социальной сети Х.
Читайте также Восстановление санкций не имеет смысла: как Трамп помог Путину зарабатывать на нефти
Россия снова намеренно атаковала и убила украинских гражданских прошлой ночью. Столкнувшись с застоем своей армии на поле боя, Москва продолжает прибегать к террору против мирного населения. Россия хочет больше войны - поэтому наш ответ заключается в усилении помощи Украине, увеличении давления на Россию и обеспечении полной ответственности за военные преступления.
Согласно словам Каллас, Европа сейчас усиливает поддержку:
- в последние дни Германия и Украина заключили соглашение о поставках вооружения на 4 миллиарда евро;
- Великобритания объявила о своем крупнейшем пакете помощи с беспилотниками;
- Нидерланды пообещали 200 миллионов евро, среди других обязательств.
Напомним! Словакия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций против России. И это будет продолжаться до тех пор, пока не заработает нефтепровод "Дружба". В то же время блокировать кредит на 90 миллиардов евро Братислава не планирует, о чем пишет Dennik N.
Что еще известно о кредите для Украины?
- Делегация Евросоюза планирует 17 апреля обсудить с Петером Мадьяром кредит для Украины. Делегация в частности отправляется в Будапешт. Сейчас это будут только предварительные переговоры.
- В частности Европейский Союз перенес сроки предоставления помощи, но не отказался от идеи поддержки. Ожидается, что первый транш могут предоставить уже во втором квартале 2026 года.