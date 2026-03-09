Кредит на 90 миллиардов евро: президент Еврокомиссии прокомментировала ситуацию

Европейский Союз предоставит кредит Украине на 90 миллиардов евро в 2026 –2027 годах. Это является первоочередным вопросом для блока.

Что будет с кредитом для Украины на 90 миллиардов евро?

Поэтому средства будут предоставлены несмотря на трудности с одобрением, о чем рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 9 марта.

Читайте также Премьер Нидерландов анонсировал дебаты по срокам вступления Украины в ЕС: когда состоятся

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Украина нуждается в постоянной финансовой поддержке. Именно поэтому мы предложили заем в размере 90 миллиардов евро для финансирования потребностей Украины. И вы все видели, с какими трудностями мы столкнулись, чтобы получить окончательное одобрение.

Она также выразила свое недовольство тем, что помощь не была утверждена "даже после того, как все 27 лидеров согласились на это.

Я могу вас заверить, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Потому что на карту поставлен наш авторитет и, что важнее, наша безопасность,

– заявила фонд дер Ляйен.

Она подчеркнула, что предоставление денег Украине – это "первоочередной и абсолютно понятный вопрос"для ЕС.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что "нужно говорить об Украине, гордую европейскую нацию, которая продолжает бороться за наши свободы, как будущий член нашего Союза, так и как первая линия обороны Европы".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС всегда будет поддерживать Украину.

Мы все хотим, чтобы этот ужас и кровопролитие закончились. И никто не хочет мира больше, чем украинский народ,

– отметила руководительница ЕК.

Заметьте! Она добавила, что война должна закончиться так, чтобы не посеять зерна будущих конфликтов.

Что еще следует знать о помощи Евросоюза?