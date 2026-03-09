Кредит на 90 миллиардов евро: президент Еврокомиссии прокомментировала ситуацию
- Европейский Союз предоставит Украине кредит на 90 миллиардов евро в 2026-2027 годах.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность поддержки Украины.
Европейский Союз предоставит кредит Украине на 90 миллиардов евро в 2026 –2027 годах. Это является первоочередным вопросом для блока.
Что будет с кредитом для Украины на 90 миллиардов евро?
Поэтому средства будут предоставлены несмотря на трудности с одобрением, о чем рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 9 марта.
Украина нуждается в постоянной финансовой поддержке. Именно поэтому мы предложили заем в размере 90 миллиардов евро для финансирования потребностей Украины. И вы все видели, с какими трудностями мы столкнулись, чтобы получить окончательное одобрение.
Она также выразила свое недовольство тем, что помощь не была утверждена "даже после того, как все 27 лидеров согласились на это.
Я могу вас заверить, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Потому что на карту поставлен наш авторитет и, что важнее, наша безопасность,
– заявила фонд дер Ляйен.
Она подчеркнула, что предоставление денег Украине – это "первоочередной и абсолютно понятный вопрос"для ЕС.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что "нужно говорить об Украине, гордую европейскую нацию, которая продолжает бороться за наши свободы, как будущий член нашего Союза, так и как первая линия обороны Европы".
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС всегда будет поддерживать Украину.
Мы все хотим, чтобы этот ужас и кровопролитие закончились. И никто не хочет мира больше, чем украинский народ,
– отметила руководительница ЕК.
Заметьте! Она добавила, что война должна закончиться так, чтобы не посеять зерна будущих конфликтов.
Что еще следует знать о помощи Евросоюза?
- Напомним, что 24 февраля 2026 года президент Европарламента Роберта Мецола согласовала выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. И это несмотря на то, что 20 февраля Венгрия заблокировала кредит для Украины.
- Эксперт отметил, что ЕС хочет предоставить эти деньги Киеву. Причина заключается в том, что пока воюет Украина – Россия не начинает агрессию против стран Балтииї.