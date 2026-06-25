Первые миллиарды от ЕС уже на подходе, но значительную часть помощи отложили

Украина наконец получит первый транш кредита Евросоюза, который был окончательно утвержден в апреле. Средства должны поступить уже сегодня, 25 июня.

Каким будет первый транш от ЕС

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске.

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Первые средства поступят в рамках программы Ukraine Support Loan. По словам еврокомиссара, Киев получит 3,2 миллиарда евро.

Это транш из кредита в размере 90 миллиардов евро, который ЕС планирует предоставить на поддержку Украины в течение 2026–2027 годов, а именно его макрофинансовая часть.

Какую помощь отложили

В то же время трое европейских чиновников сообщили Euractiv, что в первый транш кредитной программы ЕС решили пока не включать помощь, которая должна была пойти на дроны.

Ранее Еврокомиссия обещала выделить в рамках первого транша 5,9 миллиарда евро. Эти средства позволили бы Киеву закупать беспилотники, изготовленные из компонентов, произведенных за пределами ЕС или Украины.