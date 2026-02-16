Знаковая дата: стало известно, когда Украине окончательно утвердят 90 миллиардов

Остался всего один шаг, чтобы Украина смогла получить кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов гривен. Пакет законов, необходимый для выделения займа, должны принять уже 24 февраля.

Когда окончательно утвердят кредит?

Об этом рассказал анонимно европейский дипломат в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

По его словам, решение по кредиту Украине должны принять на заседании Совета Евросоюза по общим вопросам.

Мы ожидаем окончательного принятия пакета законодательных актов, необходимых для предоставления Украине займа в размере 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей на 2026 и 2027 годы,

– отметил дипломат.

Он добавил, что решение о выделении средств Украине планируют внести в повестку дня Совета ЕС. Более того, этот пункт, мол, не потребует дополнительного обсуждения европейских лидеров.

То есть, судя по словам дипломата, при принятии финансирования не стоит ждать сюрпризов.

Украина получит такие необходимые средства уже со второго квартала этого года,

– подчеркнул он.

Важно! Для принятия решения о предоставлении кредита Киеву необходима поддержка большинства стран ЕС, а не единогласие, которые при введении санкций.

На что используют кредит ЕС?

Напомним, что кредит в размере 90 миллиардов евро европейские лидеры утвердили еще в декабре прошлого года. А 11 февраля 2026 года его одобрил Европарламент.

К тому же в январе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила юридическое предложение по использованию займа, пишет Радио Свобода. Его предложили разделить на две неравномерные части:

30 миллиардов – на поддержку бюджета,

– на поддержку бюджета, 60 миллиардов – на военную помощь.

Средства будут использованы для закупки оборудования прежде всего в Украине, ЕС и странах ЕЭП/ЕАСТ (зона, где действуют правила единого рынка ЕС – 24 Канал),

– отметила фон дер Ляйен.

В то же время 30 миллиардов евро должны послужить продвижению реформ в Украине и модернизации государства, в частности для вступления в Евросоюз.

Заметьте! Таким образом, одобрение кредита ЕС может состояться в знаковую дату – годовщину вторжения России в Украину. Тогда же европейские страны могут утвердить и 20-й пакет санкций против Москвы.

Что еще известно о займе?