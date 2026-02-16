Коли остаточно затвердять кредит?

Про це розповів анонімно європейський дипломат у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Дивіться також Україна живе з величезними боргами: хто найбільше кредитує та чи є шанси не повертати гроші

За його словами, рішення по кредиту Україні повинні ухвалити на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань.

Ми очікуємо остаточного ухвалення пакета законодавчих актів, необхідних для надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро для покриття фінансових потреб на 2026 та 2027 роки,

– зазначив дипломат.

Він додав, що рішення щодо виділення коштів Україні планують внести у порядок денний Ради ЄС. Ба більше, цей пункт, мовляв, не потребуватиме додаткового обговорення європейських лідерів.

Тобто, судячи зі слів дипломат, під час ухвалення фінансування не варто чекати сюрпризів.

Україна отримає такі необхідні кошти вже з другого кварталу цього року,

– наголосив він.

Важливо! Для ухвалення рішення щодо надання кредиту Києву необхідна підтримка більшості країн ЄС, а не одноголосність, які під час запровадження санкцій.

На що використають кредит ЄС?

Нагадаємо, що кредит у розмірі 90 мільярдів євро європейські лідери затвердили ще у грудні минулого року. А 11 лютого 2026 року його схвалив Європарламент.

До того ж у січні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила юридичну пропозицію щодо використання позики, пише Радіо Свобода. Її запропонували розділити на дві нерівномірні частини:

30 мільярдів – на підтримку бюджету,

– на підтримку бюджету, 60 мільярдів – на військову допомогу.

Кошти будуть використані для закупівлі обладнання насамперед в Україні, ЄС і країнах ЄЕП/ЄАВТ (зона, де діють правила єдиного ринку ЄС – 24 Канал),

– зауважила фон дер Ляєн.

Водночас 30 мільярдів євро мають послужити просуванню реформ в Україні та модернізації держави, зокрема задля вступу до Євросоюзу.

Зауважте! Таким чином, схвалення кредиту ЄС може відбутися у знакову дату – річницю вторгнення Росії до України. Тоді ж європейські країни можуть затвердити і 20-й пакет санкцій проти Москви.

Що ще відомо про позику?