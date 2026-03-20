"Нет плана Б": в ЕС ответили, получит ли Украина 90 миллиардов

Евросоюз пытается убедить Венгрию снять вето с решения о кредите для Украины в размере 90 миллиардов евро, но пока безрезультатно. Впрочем, европейские лидеры уверяют, что Киев все равно получит эти деньги.

Что говорят в Еврокомиссии по кредиту?

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе после встречи европейских лидеров, пишет "Европейская правда".

Смотрите также Орбан блокирует 90 миллиардов евро, МВФ давит из-за налогов: рискует ли Украина остаться без финансирования

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Займ остается заблокированным, поскольку один лидер (премьер Венгрии Виктор Орбан – 24 Канал) не держит своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним это так или иначе.

Руководительница Еврокомиссии напомнила, что решение о предоставлении кредита Украине на 2026 – 2028 годы на 90 миллиардов евро поддержали все европейские лидеры на заседании Евросовета еще в декабре 2025 года.

Тогда три страны заявили, что не примут участия в гарантировании кредита, но и не будут ставить палки в колеса для его предоставления Украине. Это условие приняли другие страны блока. Поэтому фон дер Ляйен призвала четко придерживаться этих позиций.

В то же время она признала, что сейчас Евросоюз должен решить "сложные задачи", чтобы выполнить свои обещания.

Но сегодня мы укрепили нашу решимость. Это был очень хороший Европейский Совет,

– резюмировала председатель ЕК.

Заметьте! На саммите ЕС в декабре прошлого года европейские лидеры согласовали, что три страны не будут участвовать в оказании помощи Киеву – Венгрия, Словакия и Чехия. То есть ЕС профинансирует кредит на 90 миллиардов путем заимствований под гарантии стран блока, за исключением этих трех его членов,

Что говорят другие лидеры по кредиту?

Президент Франции Эмануэль Макрон тоже считает, что совместные договоренности стран Евросоюза, достигнутые на заседании Евросовета в декабре, должны быть выполнены.

Он отметил, что не нужно искать других вариантов, ведь ЕС должен четко продемонстрировать, что ему можно доверять.

Для меня нет плана Б, потому что план А должен быть выполнен. От этого зависит доверие к Совету,

– отметил Макрон.

Французский лидер добавил, что лидеры государств обязаны выполнять решения, которые они уже согласовали. Ведь в противном случае проведение саммитов в определенной степени вообще теряет смысл.

Единодушная договоренность Европейского совета от декабря прошлого года по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро должна быть соблюдена и реализована без проволочек, в соответствии с принципами лояльного сотрудничества,

– отметил он.

Заметьте! Отдельно Макрон поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его согласие на то, чтобы миссия ЕС поработала в Украине по ремонту нефтепровода "Дружба", который стал камнем преткновения в вопросе предоставления кредита.

Почему Венгрия блокирует кредит для Украины?