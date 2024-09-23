Кредит на украинских беженцев: Молдове предоставят деньги

Этот кредит должен обеспечить Молдове финансовую стабильность. Кредит предоставит Канада через Всемирный банк.

Канада даст кредит Молдове

По данным Укринформа, его сумма составит 120 миллионов канадских долларов, это в эквиваленте около 92 миллионов долларов. Средства передадут через Всемирный банк на срок 10 лет.

Читайте также Конец сентября для доллара: до какого показателя может подорожать валюта

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что такой заем имеет целью обеспечить финансовую стабильность Молдове.

Канада решительно настроена и в дальнейшем помогать Молдове в поддержке украинских беженцев и долгосрочном экономическом развитии,

– заявил министр международного развития Канады Ахмед Хуссен.

В начале августа официальные лица объявили о предстоящем запуске новой государственной информационной системы UAHELP в Молдове. Эта система предназначена для ведения всестороннего учета центров размещения украинских беженцев, а также их гостей и молдавских семей, которые оказывают им поддержку. Ожидается, что запуск UAHELP состоится в ближайшее время, что улучшит управление помощью беженцам в стране.

Обратите внимание! Временную защиту Украинцам в Молдове продлили до 1 марта 2025 года. Сейчас там находится 116 тысяч украинцев.