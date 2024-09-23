Канада дасть кредит Молдові

За даними Укрінформу, його сума складе 120 мільйонів канадських доларів, це в еквіваленті близько 92 мільйонів доларів. Кошти передадуть через Світовий банк на термін 10 років.

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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що така позика має на меті забезпечити фінансову стабільність Молдові.

Канада рішуче налаштована і надалі допомагати Молдові у підтримці українських біженців та довгостроковому економічному розвитку,

– заявив міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хуссен.

На початку серпня офіційні особи оголосили про майбутній запуск нової державної інформаційної системи UAHELP у Молдові. Ця система призначена для ведення всебічного обліку центрів розміщення українських біженців, а також їхніх гостей і молдовських сімей, які надають їм підтримку. Очікується, що запуск UAHELP відбудеться найближчим часом, що покращить управління допомогою біженцям в країні.

Зауважте! Тимчасовий захист Українцям у Молдові продовжили до 1 березня 2025 року. Нині там знаходиться 116 тисяч українців.