Яким буде ринок

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці вересня зміни на валютному ринку не будуть системними, а більш позиційними.

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Як додав банкір, внаслідок керованої гнучкості коливання валют стали стабільними, тобто щоденні зміни в цінах мінімальні.

Зверніть увагу! Регулятор реагує на потенційну загрозу, як-от раптове та емоційне зростання попиту на валюту. Отже, варто очікувати, що будуть вжиті заходи для того, щоб втримати баланс між попитом та пропозицією.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Іншими словами, наприкінці місяця всі зміни будуть доволі звичними й незагрозливими: годі чекати якихось стрімких курсових зрушень.

По скільки буде долар в кінці першого місяця осені

За прогнозами Лєсового, з 23 по 29 вересня долар може перебувати в середньому у діапазоні від 41 гривні до майже 42 гривень.

На міжбанку очікується, що ціна буде на рівні 41 – 41,6 гривні за долар.

очікується, що ціна буде на рівні 41 – 41,6 гривні за долар. На готівковому ринку – це 41,2 – 41,8 гривні за долар.

Водночас банкірка Анна Золотько для 24 Каналу спрогнозувала, що стабільна ситуація на валютному ринку навіть попри підвищений попит сприятиме пом’якшенню девальваційних очікувань.

У готівковому сегменті вартість американської валюти протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,3 – 41,9 гривні за долар,

– каже Золотько.

Тобто висновок наприкінці вересня такий – курсові показники "не битимуть рекордів". Це відбудеться внаслідок політики регулятора, який намагається пом'якшити інфляційний вплив на ринок.