Каким будет рынок

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в конце сентября изменения на валютном рынке не будут системными, а более позиционными.

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Как добавил банкир, в результате управляемой гибкости колебания валют стали стабильными, то есть ежедневные изменения в ценах минимальны.

Обратите внимание! Регулятор реагирует на потенциальную угрозу, например внезапный и эмоциональный рост спроса на валюту. Итак, стоит ожидать, что будут приняты меры для того, чтобы удержать баланс между спросом и предложением.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Иными словами, в конце месяца все изменения будут довольно привычными и неугрожающими: не стоит ждать каких-то стремительных курсовых сдвигов.

По сколько будет доллар в конце первого месяца осени

По прогнозам Лесового, с 23 по 29 сентября доллар может находиться в среднем в диапазоне от 41 гривны до почти 42 гривен.

На межбанке ожидается, что цена будет на уровне 41 – 41 41,6 гривны за доллар.

ожидается, что цена будет на уровне 41 – 41 41,6 гривны за доллар. На наличном рынке – это 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

В то же время банкир Анна Золотько для 24 Канала спрогнозировала, что стабильная ситуация на валютном рынке даже несмотря на повышенный спрос будет способствовать смягчению девальвационных ожиданий.

В наличном сегменте стоимость американской валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,3 – 41,9 гривны за доллар,

– говорит Золотько.

То есть вывод в конце сентября такой – курсовые показатели "не будут бить рекордов". Это произойдет вследствие политики регулятора, который пытается смягчить инфляционное влияние на рынок.