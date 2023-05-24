Ставки за ипотечными кредитами возросли: какой теперь будет цена на жилье
По сравнению с февралем в марте 2023 ставки по ипотечным кредитам выросли. Согласно статистике того же месяца, банки выдали 36 ипотечных кредитов.
На сколько выросли ставки
За данным НБУ в марте банки Украины выделили 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 миллиона гривен. Интересно, что в марте выросла и средневзвешенная эффективная ставка – до 14%.
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К слову, о выдаче новой ипотеки в марте проинформировали два банка. Они кредитовали приобретение жилья только на вторичном рынке недвижимости.
- Если взять региональный разрез, то больше ипотечных кредитов было выдано в Киевской области – 14 договоров на общую сумму 16,1 миллиона гривен (41% от общего объема).
Будет ли дорожать жилье летом
Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, рассказал 24 Каналу, что на первичном рынке в июне ситуация будет стабильной Это касается и ценовой политики застройщиков.
На рынке возможны незначительные колебания стоимости квадратного метра: в пределах 1 – 1,5% в гривне и они будут в первую очередь зависеть от стадии готовности того или иного ЖК, его расположения, площади квартир и т.д.
Эксперт добавляет, что рынок постепенно выходит на "плато". Это означает, что строительство жилья хило, но все же набирает обороты. На около 30% объектах, начатых еще до полномасштабного вторжения, строительные работы так и не возобновились.