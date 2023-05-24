На скільки зросли ставки

За даними НБУ в березні банки України видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 мільйона гривень. Цікаво, що у березні зросла й середньозважена ефективна ставка – до 14%.

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Для порівняння, у лютому ставка становила лише 8,3%.

До слова, про видачу нової іпотеки в березні поінформували два банки. Вони кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості.

Якщо взяти регіональний розріз, то найбільше іпотечних кредитів було видано у Київський області – 14 договорів на загальну суму 16,1 мільйона гривень (41% від загального обсягу).

Зверніть увагу, що українські банки видають іпотечні кредити лише за державними програмами, які передбачають компенсацію частини вартості з держаного бюджету.

Чи дорожчатиме житло влітку

Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, розповів 24 Каналу, що на первинному ринку у червні ситуація буде стабільною. Це стосується й цінової політики забудовників.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development На ринку можливі незначні коливання вартості квадратного метра: в межах 1 – 1,5% в гривні й вони насамперед залежатимуть від стадії готовності того чи іншого ЖК, його розташування, площі квартир тощо.

Експерт додає, що ринок поступово виходить на "плато". Це означає, що будівництво житла кволо, але все ж набирає обертів. Натомість на близько 30% об’єктах, розпочатих ще до повномасштабного вторгнення, будівельні роботи так і не поновилися.