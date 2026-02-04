"Мешало" упрямство Франции: на каких условиях Украина получит 90 миллиардов евро от ЕС

Решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро европейские лидеры одобрили еще в декабре 2025 года. Однако Киев до сих пор не получил первый транш – все из-за споров вокруг кредита.

Почему Франция "мешала"?

Едва ли не самое большое сопротивление сейчас оказывает Франция, что провоцирует все большее разочарование среди союзников. Подробнее рассказали в Politico, с журналистами которого общались дипломаты.

Хотя механизм финансирования согласован, открытым оставался вопрос критериев участия. Недавно Париж потребовал взносов от третьих стран, в частности Великобритании, объясняя это тем, что государства ЕС не должны самостоятельно покрывать выплату процентов.

Франция была очень упрямой и тяжелой в продвижении своей позиции,

– сказал один из дипломатов.

Разногласия уже не раз приводили к задержкам. Вероятно, переговоры зашли в тупик, а чиновники искали решение, чтобы не допустить нехватки финансирования Украины в начале апреля.

В частности, до последнего не было известно, будет ли вопрос о займе включен в повестку дня заседания послов государств-членов ЕС в среду, 4 февраля.

Кстати! Владимир Зеленский выразил обеспокоенность относительно задержки выплат, подчеркивая сложности первых месяцев года для Украины. "А январь, февраль и март как наша страна живет? Или она поставила все на паузу и сказала: окей, начинаем год на этот раз с 1 апреля?" – сказал президент.

Что решили европейские послы?

Однако Совет ЕС все же согласовал правовую базу для предоставления Украине 90 миллиардов евро кредита на основе совместных заимствований.

Послы поддержали первоначальное предложение Еврокомиссии относительно распределения средств: 30 миллиардов евро направят на макроэкономическую поддержку через MFA или в рамках Ukraine Facility, а еще 60 миллиардов евро – на инвестиции в оборонпром и закупку военной техники. Вооружение за счет кредита будут закупать прежде всего у производителей из Украины и ЕС, однако в случае срочной необходимости это можно будет сделать в других странах. Проценты за кредит будут платить из бюджета ЕС. Финансирование будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Украины, например верховенство права и борьба с коррупцией.

Сегодняшнее соглашение демонстрирует, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину и ее народ,

– сказал министр финансов Кипра Макис Керавнос.

Обратите внимание! В инициативе участвуют 24 страны (Словакия, Венгрия и Чехия отказались).

Что еще стоит знать о кредите?